Hasta la 1 am podrán operar los antros cabeños

Los Cabos, Baja California Sur.- Será hasta la 1 de la mañana la hora límite para que los antros y centros nocturnos cabeños puedan operar, mientras que las tiendas de abarrotes y supermercados tienen autorizada la venta de 7 am a 11 pm, restaurantes bar de 8 am a 1 am.

Así lo hizo saber Inspección Fiscal del XIV Ayuntamiento de Los Cabos, luego de señalar que estos horarios buscan disminuir el riesgo de contagio por COVID-19, dado el incremento de casos registrados en los últimos días.

Asimismo, los giros negros deberán respetar el aforo del 70 por ciento sobre todo sabiendo que en estas fechas, las aglomeraciones para festejar son mayores.

Finalmente, Inspección Fiscal reiteró que ante el repunte de casos covid, se prohibió la realización de eventos masivos.