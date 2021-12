¿Habrá vacunación para niños?

Ciudad de México.- La semana próxima el gobierno federal estará en condiciones de informar su decisión respecto a vacunar o no contra el covid19 a la población infantil en el país, a partir de los cinco años de edad.

De acuerdo con el presidente, Andrés Manuel López Obrador el comité de expertos sanitarios en el país ha valorado el tema y se encuentra en condiciones de emitir una opinión médica.

“Eso va a depender de los especialistas de nuestro país sobre su conveniencia, si es recomendable, si no es riesgoso lo de la vacunación para los niños, ver qué dice al respecto la Organización Mundial de la Salud y si está recomendado. Nosotros lo vamos a hacer, lo que no queremos es llevar a cabo algo que no sea conveniente y necesario, yo pienso que la próxima semana, el martes ya los especialistas de salud podrían responder estos cuestionamientos» indicó López Obrador durante la conferencia de prensa de este miércoles al plantearle que en diversos países los contagios son en niñas y niños que aún no son vacunados.

En el caso de los maestros, el presidente detalló que recibirán un refuerzo contra el covid19, una vez que la inoculación de los adultos mayores en la Ciudad de México concluya.

Lo mismo ocurrirá con el personal de salud, a quienes también se les suministrará el tercer refuerzo contra la enfermedad, precisó López Obrador.

En cuanto a los medicamentos que podrían ser utilizados para disminuir los efectos graves de la enfermedad, el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon comentó que en el mes de enero del 2022 se realizará una reunión con todos los cancilleres del mundo para evaluar algunos fármacos desarrollados en Estados Unidos y Europa, que podrían ser utilizados contra el covid19 y que ayudarían a bajar la intensidad de la epidemia en todo el planeta.