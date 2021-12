Detectan dos casos sospechosos de Ómicron en Sinaloa

La pareja estuvo hace unos días en Francia, por lo que se encuentran en observación, detallaron autoridades de Salud de Sinaloa.

Sinaloa.- Una pareja que estuvo hace unos días en Francia, es sospechosa de haber contraído la variante Ómicron de covid-19, informaron las autoridades de Salud en Sinaloa, luego de dar a conocer que se encuentran en observación.

El secretario de Salud, Héctor Cuén Ojeda, dijo que se trata de un hombre 33 años de edad, y su esposa, quienes visitaron aquel país hace 15 días, pero estuvieron en varias ciudades antes de presentar síntomas.

El paciente radica en la Ciudad de México y viajó el 13 de diciembre a Mazatlán, de donde es originario, el día 15 se fue a Guadalajara, y un día después estaba en Culiacán, le hicieron pruebas de covid y resultó positivo.

“Ya en Culiacán el día 16 inicia con síntomas, se le hace una prueba de PCR y sale positivo, y hasta ahorita lo que tenemos nosotros de manera presuntiva es que es variante Ómicron”, informó el funcionario.

La pareja había sido vacunada con la marca Moderna y por ahora tienen que esperar los resultados del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, para confirmar o descartar dicha variante.

El secretario de Salud señaló que ambos acudieron a una clínica particular, la cual no informó oportunamente a las autoridades de salud sobre la sospecha de esta variante, por lo que podría haber sanciones, al no acatar los protocolos sanitarios.