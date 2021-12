Se tatuaron a ciegas

Nueva York .- Un tatuaje requiere una extensa reflexión… casi siempre. Pero en el caso de algunos osados voluntarios, no participaron en lo más mínimo en la decisión sobre qué tipo de tatuaje que recibirán. De hecho, deslizaron sus brazos en un misterioso agujero, en el que un famoso artista del tatuaje plasmó lo que quiso en su piel.

Para el insólito proyecto Whole Glory, Scott Campbell se sienta detrás de una pared. Y cuando aparece un brazo dentro del agujero, lo decora con un tatuaje, así de simple.

La comunicación entre el artista y el destinatario del tatuaje no está permitida, y recién pueden ver el diseño una vez terminado.

La alocada instalación se llevó a cabo en la galería Milk de Nueva York, y 25 participantes fueron seleccionados a través de un sorteo.

Antes del proyecto, Scott Campbell habló con la revista Details sobre cómo iba a decidir los tatuajes.

“Me he estado imaginando cómo será, pero estoy seguro de que no lo sabré realmente hasta que llegue allí. Me gusta la idea de que no habrá interacción verbal sino que voy a tocarlos. Creo que hay algún tipo de comunicación subliminal allí. Es como leer las palmas de la mano, o ser adivino. Y quizá lo ama o tal vez me odie, pero yo voy a dejarme llevar”.

“Se podría pensar que este proyecto eliminaría mi sentido de la responsabilidad para con mis clientes, al punto de decir, ‘bueno, ahora puedo hacer lo que quiera’, pero cuanto más me acerco, mayor responsabilidad siento a causa del tremendo salto de fe que estas personas están tomando. La cantidad de confianza que están poniendo en mí es inmensa”.

«Definitivamente están poniendo mucha más confianza en mí, y tengo muchas ganas de hacer justicia y honrar ese salto de fe que están dando. Por lo que de ninguna manera será para mí un dispositivo de tatuajes express”.

¿Los resultados? Nada menos que impresionantes.