Siguen las ambulancias “cazando” pacientes

Los Cabos, Baja California Sur. – A pesar de que el secretario General de Gobierno del estado, Homero Davis Castro se comprometiera a que las ambulancias privadas ya no se les permitiría hacer guardia en zonas estratégicas, estas, continúan apostándose en diversos lugares de la zona centro de Cabo San Lucas y San José del Cabo al parecer a la espera de que “las caiga un paciente”.

Pero ahora no son solo las ambulancias del hospital Saint Luke´s las que montan guardia en las calles sanluqueñas, también las de otros hospitales privados, e incluso, hay más unidades de emergencia a la espera de que alguien sufra una emergencia médica.

Recordemos que el pasado martes el Cónsul de los Estados Unidos de América dirigió un documento a los gobiernos de Baja California Sur y del municipio de Los Cabos para pedir una intervención en contra del hospital privado Saint Luke´s al que señala de cometer “actos terroristas” contra los ciudadanos estadounidenses pues, argumenta que el nosocomio privado “realiza cobros excesivos, además, de obstruir los trámites para poder trasladar vía aérea a los pacientes”.

“Hasta el momento, no, nos han dicho nada por parte de nuestros superiores para iniciar un procedimiento en contra de las ambulancias, así que no podemos ir a un lugar y decirles que se retiren, a menos, claro, que estén infringiendo un reglamento de tránsito”, aclaró un elemento de la policía de municipal en Los Cabos, quien añadió: “si escuchamos algo sobre la queja de Estados Unidos por los malos tratos de un hospital, la verdad no sé qué hospital sea, pero hay diversos hospitales que montan sus ambulancias en la zona centro de Cabo San Lucas”.

“A partir de las publicaciones sobre este tema, otros hospitales han decidido montar guardia también, parece que ahora, que supieron que un hospital hacia eso, todos harán lo mismo. Insisto, mientras no se estacionen en línea roja, o estén infringiendo las leyes de tránsito municipal, no se les puede decir nada; a menos, que nos den una indicación los superiores”, recalcó.