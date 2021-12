¿Por qué no rifas la casa que tiene el Gobierno en Los Cabos?

La Paz, Baja California Sur.- ¿Por qué no la rifas y nosotros te ayudamos en la Lotería? contó el presidente Andrés Manuel López Obrador que le preguntó al gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío cuando abordaron el tema de la casa que construyó la administración de Carlos Mendoza Davis en exclusiva zona de Los Cabos.

En la mañanera de este lunes, López Obrador relató que en la visita que este fin de semana realizó a Baja California Sur, un tema es el de que se hará con esta casa “de lujo”.

“Me hablaba antier en la noche el gobernador de Baja California Sur, me decía de dos casas del gobierno: Una lujosísima —no sé si ya lo dio a conocer y, si no, ya me adelanté, pero es él el de la iniciativa— pero va a rentar una de estas casas de lujo, creo que en 600 mil pesos mensuales, y esos 600 mil van a ser para un municipio cada mes. Ahí son cinco municipios, es Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos. Entonces, cada mes le tocan los 600 mil a un municipio, los va a entregar y que la gente diga en qué los va a utilizar”, reveló.

“Y tiene otra casa que dice que, aparte de las oficinas, habitaciones, pero de mucho confort, y está valuada yo creo que —esta está en Los Cabos— como en 30 millones. Y hay una calle en Los Cabos que es la principal y no tiene pavimento, y entonces le dije: ¿Por qué no la rifas y nosotros te ayudamos en la Lotería?, porque es una casa en Los Cabos muy lujosa y el dinero lo aplicas en la construcción de la calle”.

“…es una calle muy famosa. Y tenemos el compromiso nosotros de pavimentarla, pero si él aporta esa cantidad nosotros le damos el resto y ya se usa” ofreció el presidente al referirse a la casa construida por la pasada administración panista en la zona dorada josefina con un valor catastral de 30 millones de pesos.