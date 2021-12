Va Monreal por “la grande”

Los Cabos, Baja California Sur.- Ricardo Monreal Ávila adelantó que irá “por la grande” en el 2024 y aunque sus labores como legislador y coordinador de (MORENA) en el Senado de la República, lo mantienen ocupado, cuando llegue el momento, se inscribirá como candidato para la elección de la presidencia de la República en su partido en el cual permanecerá de no ser escogido como abanderado.

Monreal Avila señaló que a sus aspiraciones les asiste “la razón histórica y legal”, pues es fundador de MORENA, “y aliado del presidente desde hace 24 años” además de “simpatizante e impulsor de la 4T”.

El senador, ofreció conferencia de prensa aprovechando su viaje a Los Cabos para estar presente en el informe de sus homólogos morenistas, Lucía Trasviña y Ricardo Velázquez programado para la tarde del sábado.

Asimismo, el zacatecano aclaró que no quiere premios de consolación si no es el candidato para suceder a Andrés Manuel López Obrador. “no estoy buscando cuotas de compensación, ni puestos de consolación, no buscaré la jefatura de gobierno”, advirtió.