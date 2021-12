Saint Luke´s, desprestigio para Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur. – Como lo hace todos los días, este viernes, una ambulancia del hospital privado Saint Luke´s montaba guardia en la entrada de la zona residencial del Pedregal, uno de los complejos habitacional más exclusivo de Cabo San Lucas.

Esto, a pesar de que el secretario general del gobierno, Homero Davis Castro asegurara que procederían de manera pronta sobre el caso del Hospital Saint Luke´s cuyas ambulancias continúan operando de la misma forma, estacionándose en la ciudad en lugares estratégicos en zona turística, es espera de que “les caiga” algún paciente al cual trasladar al privado nosocomio que en los últimos días ha estado en el ojo del huracán.

Y es que esta semana, el cónsul de los Estados Unidos de América, Nomi Seltzer informó al gobierno estatal y municipal sobre el hostigamiento y amenazas por parte del cuerpo médico, administrativo y de las mismas ambulancias del hospital privado en Los Cabos, Saint Lukes hacia pacientes de nacionalidad estadunidense.

Un trabajador de la zona del Pedregal señaló: “todos los días están aquí, nadie les dice nada, a pesar de que hemos llamado a los policías municipales de tránsito, porque se estaciona en zona prohibida, a veces llegan, y luego de un rato platicando se van”.

“No sabemos por qué nadie les dice nada, pero, aquí se la pasan haciendo guardia a unos metros de la entrada de Pedregal con la finalidad de que, si hay una emergencia con algún turista o residente, estas ambulancias sean las que atiendan a los pacientes”.

Al ser cuestionado sobre su presencia en la zona, el chofer de la ambulancia respondió: “me encuentro haciendo guardia, tenemos un convenio para estar aquí y brindar el servicio de emergencia” y aunque no supo decir si tal acuerdo era con el gobierno municipal o con los mismos colonos del Pedregal, añadió: “es un convenio, no recuerdo bien con quién es, pero, me toca estar en esta área el día de hoy, me toca hacer guardia pues”.

Sobre la queja del Cónsul sobre el proceder del hospital que representa dijo “la verdad escuché algo, pero no puse mucha atención; nosotros brindamos un servicio de emergencia, y creo que si hay un caso en esta zona, al turista no le importa que hospital lo atiende, sino lo rápido que llega el servicio”.