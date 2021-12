Usa el Saint Lukes “tácticas terroristas” con pacientes y sus familiares

Los Cabos, Baja California Sur. – Luego de que el jefe de la sección consular del Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana, Nomi Seltzer, pusiera al descubierto los presuntos abusos cometidos por el hospital privado Saint Luke´s en contra de pacientes ciudadanos estadunidenses, la diplomática advirtiendo al gobierno de Baja California Sur y del municipio de Los Cabos que deberán proceder de manera pronta ante la serie de irregularidades con las que opera este nosocomio sanluqueño.

Mediante un oficio de siete páginas el diplomático detalló los casos más preocupantes en los últimos meses, y calificó como actos de “táctica terrorista, porque infundan miedo y angustia”, lo que el hospital privado lleva a cabo.

Uno de los casos relatados, fue el de un padre de familia que se quejó ante el cónsul porque el Saint Luke´s no le permitía que su hijo saliera del hospital, hasta no pagar la cantidad de 35 mil dólares. A pesar de que el afligido padre ya había desembolsado 20 mil dólares al inicio, es decir, el hospital le estaba cobrando 55 mil dólares, todavía sin tener un diagnóstico claro del padecimiento que aquejaba al niño que fue internado en el nosocomio durante su visita a Los Cabos. Al final, se pudieron llevar al niño en ambulancia aérea a Estados Unidos.

Otro de los casos dados a conocer por el cónsul se refiere a un paciente estadounidense que ingresó al hospital, su pareja pagó de inicio 50 mil dólares y posterior, le exigían un segundo pago de 400 mil dólares, ocasionando que la pareja del paciente hablara con el cónsul de los Estados Unidos, quien recomendó que el ciudadano americano fuera trasladado a su país natal para el tratamiento médico, lo que así sucedió.

Un caso más, que pone en evidencia cómo el personal del hospital Saint Luke´s hostiga a los familiares de los pacientes procedentes de los Estados Unidos es el de una señora, quien levantó una queja ante el Cónsul, ya que su esposo ingresó al hospital y le cobraron 4 mil dólares, posterior, el hospital volvió a solicitar un pago de 16 mil dólares, a lo que la esposa dijo no contar con los fondos suficientes. El hospital procedió a mandar al paciente al hospital general. Aunque el paciente ya no estaba en el hospital bajo atención, personal del Saint Luke´s habló con unos familiares que estaban en el registro médico, para cobrarle 4 mil dólares, señalando que el paciente había dado esas referencias para el cobro. Al momento que el familiar les dijo que sabía que el paciente no estaba en ese hospital, ellos colgaron.

Finalmente, Nomi Seltzer, dio a conocer que existe una denuncia formal ante la Profeco.