Comparecerá ante Cabildo cabeño la Directora de Comunicación Social

Los Cabos, Baja California Sur. –Será este jueves cuando Alejandra Estrada Obregón, titular de Comunicación Social del Ayuntamiento de Los Cabos comparezca ante el cuerpo de Regidores para dar a conocer su plan de trabajo, destino del recurso ejercido en los últimos meses, además, de su perfil y currículum que demuestre su nivel de estudios.

“Tendrá que aclarar muchas cosas la señora de Comunicación Social el día de mañana jueves, ya que hasta ahorita no ha mostrado ni siquiera su licenciatura en Comunicación o afín. Además, hemos preguntado y parece que solo tiene el certificado de secundaria, lo que sin duda es una limitante para el puesto que ejerce”.

“Debe quedar claro para todos los ciudadanos y el mismo presidente municipal, el profesor Oscar Leggs Castro, que nosotros como cuerpo colegiado, no estamos en contra de la superación de la personas y no estamos criticando a la persona, si tiene título o no tiene título universitario, ya que ella ejercía la profesión libremente. El problema radica que estamos criticando a la funcionaria de gobierno, que no puede estar al frente sin título universitario”.

“La señora Alejandra Estrada deberá dejar el puesto de Directora de Comunicación Social en caso de no contar con título universitario, lo que generaría una enorme incertidumbre en el proceder de los nombramientos realizados por el alcalde. El no contar con el título y ni siquiera el de bachillerato, despejaría muchas dudas sobre su proceder y la manera en la que se conduce con los compañeros de las diversas áreas” señaló el Regidor cabeño quien añadió:

“La manera tan grosera y prepotente con la que trata al personal, así como sus recurrentes faltas de ortografía son un claro ejemplo de que esta señora no tiene ni el bachillerato; y un perfil así, no puede estar al frente de un área tan importante como la de Comunicación Social”.