Alejandra Estrada, “un caballo de troya” dentro del gobierno de Oscar Leggs

Los Cabos, Baja California Sur. – No solo fue calificada como “una persona prepotente, grosera, que pasa información del interior a otros políticos que sin duda, solamente le ocasionará problemas al presidente, Oscar Leggs Castro”, la directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Los Cabos, Alejandra Estrada Obregón también es considerada “un caballo de troya” dentro de la administración morenista en Los Cabos.

Regidores y personal de la Oficialía Mayor, no solo consideran “non grata” a la comundeña vocera del Ayuntamiento cabeño, también evidenciaron cómo recibió de la administración de Armida Castro, un “convenio” de más de 66 mil pesos presuntamente para “golpear al equipo de morena” en campaña.

“Esa señora debe partir de este gobierno, el Presidente Municipal se debe dar cuenta el tipo de persona que está al frente de la dirección de Comunicación Social, ella solamente busca dinero y no le debe lealtad a este grupo”, añadieron.

“Alejandra Estrada no es de este grupo, nunca apoyó a Morena, ni mucho menos a nuestro equipo, ella trabajaba para para el ex candidato a la gubernatura por el PAN, Francisco Pelayo Covarrubias. Ella se dedicaba a golpear al equipo, recibía un chayote mensual de parte del gobierno de Armida Castro para descalificar lo que hacíamos los verdaderos morenistas”.

Un empleado de oficialía mayor proporcionó el contrato celebrado entre Alejandra Estrada Obregón y el Ayuntamiento de Los Cabos, entonces encabezado por Jesús Armida Castro Guzmán en el que consta que la actual directora de Comunicación Social recibía poco más de 65 mil pesos por mes.

El contrato proporcionado a este medio señala en una de sus cláusulas:

“El prestador de servicios de nombre Irma Alejandra Estrada Obregón actúa por su propio derecho a la celebración de este acto, contando con los conocimientos, experiencia, equipo y personal suficiente para obligarse a los términos del presente contrato (…)

(…) el contratante se compromete a cubrir el importe máximo (100%) sin incluir IVA de $66,000.00 (sesenta y seis mil pesos 00/100MN) (…) a través del medio CRUCERO BCS”.

“Alejandra Estrada deberá aclarar sobre el dinero del que está disponiendo actualmente, la contratación de más personal, sueldo para el marido o la pareja; su trabajo de oreja dentro del ayuntamiento, su trato prepotente ante algunos compañeros que trabajan dentro de comunicación social”.

Uno de los regidores añadió: “vamos a continuar ventilando información de esta señora y de otros funcionarios, como la de Cultura, por ejemplo, con la finalidad de que el alcalde Oscar Leggs Castro se dé cuenta que tenemos un caballo de Troya dentro de Comunicación Social. Ella no estuvo en campaña, hay muchas quejas de ella al interior por parte de diverso personal, sobre todo en su misma área”.

“Hay personal comprometido con el proyecto, que no filtrará información a otros grupos políticos. Además, la señora no puede con el cargo, ni con el ritmo, eso nos lo han manifestado compañeros de su misma área. Como Regidores debemos buscar lo mejor para el funcionamiento de este gobierno, no es nada personal, simplemente es mejorar la operatividad de cada área y sin duda comunicación social es un eslabón débil en esta cadena administrativa.