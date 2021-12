En la «cuerda floja” cuatro directores cabeños

Los Cabos, Baja California Sur. – Son cuatro los funcionarios municipales los que están en riesgo de ser removidos de las direcciones que ostentan, ya sea por “incompetencia, por no mostrar trabajos” o simplemente por no respetar la investidura de los regidores del actual ayuntamiento de Los Cabos,

A una semana de que terminen las comparecencias de funcionarios cabeños de la administración de Oscar Leggs Castro, las direcciones de Catastro, Cultura, Comunicación Social y Asuntos jurídicos, Legislativos y Reglamentarios se encuentran en la cuerda floja, según información proporcionada por Regidores y personal del mismo Ayuntamiento.

“En la Dirección de Catastro, la titular, Perla María Valles Cota debería renunciar y no esperar a que nosotros como Cabildo lo hagamos, es lamentable su proceder dentro de la dependencia. Algo similar sucede con el Director de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Reglamentarios, Iván Esquer quien no pudo sostener la comparecencia ante nosotros, y solo mostró su incapacidad en el cargo, además, de su falta de autocrítica” señalaron regidores de la actual administración, quienes detallaron quiénes son hasta el momento los cuatro directores que podrían ser removidos por diversas circunstancias.

“El Presidente Municipal debe entender que hay directores que no dan el perfil para estar al frente de una dirección, y no nos queda duda que los cuatro directores que te acabo de mencionar no cumplen con el mínimo requisito. Te puedo citar otro ejemplo: la directora de Cultura, Irene Román; de ella sabemos que no tiene el perfil adecuado para estar al frente de Cultura, pero, si sabemos que la están poniendo allí porque es cercana al alcalde y, además, mama de una de nuestras compañeras en el cabildo”.

“En el caso de Comunicación Social, la señora Alejandra Estrada es una mujer prepotente que se dice protegida por el presidente municipal, e incluso ha intentado retar a compañeros de Cabildo, diciendo que ella no va a comparecer. Ella tiene la obligación de comparecer, y deben entender todos los directores de área que para remover cargos somos trece votos y no solo el del presidente; así, que la señora de comunicación social va a comparecer y nos tendrá que aclarar muchas cosas”, añadió.

Uno de los Regidores dijo tener pruebas para mover a la directora de Comunicación Social, Alejandra Estrada. “Tenemos pruebas de cómo ha incrementado la nómina, cómo ha metido a trabajar a la hija de una periodista. Nos debe de dar a conocer sobre ese supuesto incremento de millones de pesos anuales, ¿en qué se va a destinar ese recurso?, y algunos otros temas que tenemos en mano, con copias y fotografías que nos otorgaron compañeros del mismo departamento de Comunicación Social que se han quejado de ella”.

Los regidores finalizaron diciendo: “esta semana culminan las comparecencias, y de allí se van a evaluar a cada uno de los directores y vamos a valorar quienes deben de irse, además de los cuatro que te hemos mencionado. La ciudadanía debe enterarse que lo hacemos con la finalidad de que los recursos, derivado de sus impuestos, sean bien utilizados; que las personas que están al frente sean las idóneas y sobre todo, que entiendan que en el gobierno somos un cuerpo de Cabildo el que decide”.