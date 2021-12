Los Cabos. Baja California Sur. – El panista Julio Villegas “reapareció” en evento nacional del Movimiento Ciudadano junto al dirigente estatal del partido político naranja, Ernesto Altamirano.

La mañana de este sábado, durante la Convención Nacional “El futuro es naranja” del Partido Movimiento Ciudadano, celebrada en la Ciudad de México, en una de las fotografías en redes sociales, se pudo apreciar el contingente de Baja California Sur, en donde se veía, acompañando a Ernesto Altamirano dirigente estatal naranja, al ex priista Joel Vargas y al aún panista, Julio Villegas, este último, cercano al exalcalde del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo de la Rosa Escalante.

“Julio Villegas tiene rato operando la entrada del grupo de Arturo de la Rosa en Movimiento Ciudadano; ese partido se lo están peleando en el estado, Leonel Cota y Arturo de la Rosa” dijo la señora Alicia, quien es militante del PAN.

“Para el PAN son buenas noticias que se vaya ese Julio Villegas y Arturo de la Rosa, lo malo, es que no se van completos, nos están dejando a Guadalupe Saldaña. Julio Villegas desde siempre ha operado para Arturo, y tal parece que ese grupo se quiere ir a Movimiento Ciudadano”.

Cuando se le cuestionó sobre el trabajo de Julio Villegas y Guadalupe Saldaña dijo: “quien sabe que pasaría, pero, ya no trabajan juntos desde hace meses, incluso, en la reciente campaña para la dirigencia del PAN estatal, Julio ya no estaba trabajando para ella, no puedo decir que estaba buscando el voto para Maritza, porque ese trabajo lo realizaba Luis Alberto González, el exsecretario general, pero, si es seguro que Julio Villegas ya no estaba en el equipo de Guadalupe Saldaña”.