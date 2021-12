Cobra “mochada” Alejandro Rojas a funcionarios del Ayuntamiento cabeño

Los Cabos, Baja California Sur. – Integrantes del Grupo “Red 360” externaron su hartazgo ante el trato que reciben del dirigente Alejandro Rojas Tirado quien, además, revelaron, le quita un porcentaje de su sueldo a la regidora cabeña Andrea Ramírez Hernández así como a otros funcionarios de la zona norte cabeña bajo el argumento ¨de que “gracias a él” tienen sus ´puestos.

“Este señor no entrega el dinero de su bolsillo, es lo que les quita a la regidora y personas que trabajan aquí en la zona norte del municipio de Los Cabos. Supuestamente entregó 20 mil pesos en la pasada audiencia pública, y no es cierto que era de su bolsa, fue lo que logró reunir de todos los que formamos parte de esa agrupación” reveló un exintegrante de la “Red 360”, quien agregó:

“La regidora Andrea no dice nada, pero, nos han contado que no le parece nada la forma de actuar de Rojas Tirado. Hace días nos dijo que le quita el 50% de su salario como regidor, bajo el argumento que ella está en esa posición gracias a él y a toda la gente que votó en las pasadas elecciones por él”.

“Aquí, en la zona norte, también le quita parte del sueldo a las personas que están trabajando en un puesto municipal, bajo el mismo argumento que a la regidora, es decir, que están gracias a él en ese puesto”.

“Yo lo doy a conocer, porque es injusto que este señor diga que nosotros somos gracias a él, cuando es al revés, sin nosotros no es nada, y eso les he dicho a mis compañeros, que no tengan miedo, ese dinero se lo ganaron con su esfuerzo y trabajo previo. A la regidora Andrea le aconsejo ser independiente de esa agrupación, ya es regidora, puede hacer mucho sin este señor que le quita parte de su sueldo”.

Actualmente, la regidora por el municipio de Los Cabos, Andrea Ramírez Hernández queda sin partido, al declararse fuera de nueva Alianza el pasado 21 de agosto del 2021, dando a conocer en aquella ocasión que pertenecía al grupo “Red 360”, encabezado por Alejandro Rojas.