Oops, Los Cabos lo hizo de nuevo…

Los Cabos, Baja California Sur.- La otrora princesa del pop, Britney Spears celebró por partida doble… o triple en Los Cabos, el destino de moda, por la cantante festejó su recién ganada libertad, su 40 cumpleaaños y el amor de su prometido Sam Ashgari.

Britney, después de una larga batalla legal, logró liberarse de la tutela de su padre, quien tomaba todo tipo de decisiones por ella, además de disponer de su fortuna.

“Gracias por poder salir del país” dijo la rubia intérprete de Opps I did it again, al festejar que su primer viaje en años fuera de EU lo hizo a las paradisicas playas de Los Cabos, donde pasó varios días disfrutando del sol y del mar que han dado fama al sur de la península.