Ganó por una nariz

Turquía.- La nariz más larga del mundo mide 9 centímetros y tiene un Récord Guinness; el afortunado, de origen turco, se siente orgulloso por el reconocimiento.

Mehmet Ozyurek, de 72 años de edad, cuenta con la nariz más larga del mundo, pues la medida de esta rebasa los 8.7 centímetros.

Aunque en su infancia sufrió bullying a causa de su nariz grande, Mehmet Ozyurek está más que feliz con la “bendición” que tiene en el rostro.

Mehmet Ozyurek tiene una nariz de casi 9 centímetros; asegura que su olfato es superior

Mehmet Ozyurek, un hombre de origen turco, tiene una nariz de casi 9 centímetros; fue declarada -oficialmente- como la más larga del mundo.

En días recientes, representantes de los Récord Guinness acudieron con Mehmet Ozyurek para comprobar el tamaño de su nariz.

Aunque ahora su nariz le enorgullece, el hombre asegura que no siempre fue así.

Y es que, en su etapa escolar, muchos de sus compañeros se burlaron de él por tener una nariz de tal tamaño.

Además del tamaño de la nariz, Mehmet Ozyurek asegura que tiene otros dones relacionados con el olfato.

“Me decían narizón para molestarme. Un día me vi al espejo para ver si mi nariz era más grande que las demás (…) y aprendí a aceptar mi físico” recordó Mehmet Ozyurek.

Según dice, su nariz tiene “una capacidad olfativa superior al resto”.

“Soy capaz de percibir olores que nadie más en la sala reconoce, puedo saber qué plato se está cocinando inmediatamente”, destacó sobre la nariz de 9 centímetros.

El poseedor del Récord Guinness por la nariz más larga del mundo, Mehmet Ozyurek, es consciente de que toda su vida ha sobresalido por el tamaño de su nariz.

Pues, aunque ha aprendido a aceptarse, el hombre nota que su nariz aún provoca que la gente lo mire todo el tiempo.

Al respecto, el turco reconoce que “no hay nada que se pueda hacer”, por lo que ha asumido a su nariz como una “bendición”.

“Dios me hizo así, no hay nada que se pueda hacer en esta situación. He aprendido a vivir en paz con mi físico” acepta Mehmet Ozyurek.

En entrevista con los Récord Guinness, Mehmet Ozyurek se describe feliz de tener la nariz (de 9 centímetros) más larga del mundo.

Además, presume, su nariz es un rasgo que le encanta a su esposa.

“Lo más importante es estar a gusto conmigo mismo. Además, a mi mujer le gusta mi nariz”, remarcó.