Más horas y más aforo

La Paz, Baja California Sur.- Los restauranteros unidos del municipio de La Paz, pidieron al gobernador Víctor Castro Cosío la ampliación hasta las 1:15 horas del horario de operación de sus negocios, así como autorizar un aforo de 70% “para poder tener solvencia para sueldos y aguinaldos”.

En una carta dirigida al mandatario, con copia a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga y firmada por la dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) en el estado, Lorena Hinojosa Oliva, se deja claro que “los restaurantes son espacios seguros, como han dado cuenta diversos estudios nacionales e internacionales” por lo que el gremio “en una sola voz” hace “un llamado de auxilio ante las medidas de restricción implementadas en la mesa Estatal de Seguridad de Salud, el pasado jueves 25 de noviembre del 2021, donde se determinó que el horario permitido para laborar seria limitado hasta las 24 horas y el aforo a un 50% de la capacidad, para el caso de restaurantes-bar, bares, salones de eventos, taquerías, cenadurías etc”.

Esta modificación –lamenta CANIRAC—“viene a provocar una afectación económica irreversible que pone en riesgo a las empresas de alimentos y bebidas que subsisten principalmente del horario nocturno”.

Los restauranteros se mostraron conscientes de que la decisión oficial obedece a disminuir el riesgo de los contagios y por consiguiente, el número de casos. “Ese también es nuestro objetivo y definitivamente queremos ser parte de la solución”, aclararon.

Sin embargo y tras resaltar que los restaurantes son lugares seguros, CANIRAC recordó que en BCS “la disminución de los contagios continuó incluso cuando ya había un mayor aforo y horario”.

“Hemos sobrevivido solos y sin apoyos significativos, la situación ya no es la misma que en tiempos pasados. Tuvimos que utilizar nuestros ahorros y vender nuestros bienes para hacer frente a los gastos y compromisos adquiridos: las negociaciones particulares que se hicieron con proveedores o arrendatarios ya llegaron a su fin, las obligaciones fiscales y patronales no se terminan, hay presión por ponerse al corriente”, lamentaron los empresarios gastronómicos

A esto, dijeron, hay que sumar “los pagos de los préstamos que muchos de los compañeros restauranteros solicitamos a la banca comercial. La afectación de estas restricciones no sólo afecta a los empresarios restauranteros, sino, a todos los miles trabajadores que laboran en nuestros restaurantes”.

La solución no es la restricción de aforos y horarios para los negocios ordenados y bien establecidos, concluyó Hinojosa Oliva “si no en identificar cuáles son aquellas actividades en las cual no se puede tener un control real y se incrementa el riesgo de contagio, tal como son los eventos masivos en las que se promueve la movilidad de un volumen grande de personas”.

Ante ello, los restauranteros pidieron al gobernador Castro Cosío reconsiderar el horario de cierre de los negocios de alimentos y bebidas hasta las 1:15 horas, “teniendo estos últimos 15 minutos únicamente para desalojar totalmente y de manera ordenada a todos nuestros comensales, además nos permitan un aforo de 70% para poder tener solvencia para sueldos y aguinaldos”.

Finalmente, los empresarios dijeron confiar en la sensibilidad del Gobernador para permitir la operación de los establecimientos en el horario y aforo solicitado a la vez que reiteraron el compromiso “de seguir siendo parte de la solución manteniendo el protocolo «Mesa Segura» de CANIRAC nacional, el «Decálogo del Cliente Responsable» y difundiendo la campaña #NoBajesLaGuardia en la que se invita a la gente a seguirse cuidando”.