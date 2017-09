Corrupción, transparencia, rendición de cuentas…

De cuotas sindicales y otras “intransparencias”

Todos los días y a todas horas los medios de comunicación trasmiten –y escriben- las intervenciones del gobernador y funcionarios de primer nivel, que ponderan la lucha contra la corrupción, la impunidad y por la rendición de cuentas. Señalan que el pueblo en todo momento tiene el derecho de gozar de una justicia plena, de que se le escuche en sus quejas y denuncias, de que las autoridades en todo tiempo tienen la obligación de informarlo sobre el estado que guarda su solicitud, queja o denuncia. Hablan de castigos a funcionarios deshonestos que no atiendan a los quejosos.

La realidad es otra: es una cruda realidad en la que el pueblo guarda silencio ante tanta injusticia y no se atreve a denunciar, y los que lo hacen reciben mil evasivas o nunca los informan. La ciudadanía tiene mucha culpa, pero más culpa tienen los funcionarios deshonestos y corruptos.

Y cuando toco el tema de la prepotencia y corrupción, recuerdo el episodio en el que el gobernador fue a Cabo San Lucas, le brindaron una exquisita comida, indagó sobre el artífice de tal agasajo, lo informaron, lo llamó y de golpe y porrazo le dijo que lo traería de inmediato a La Paz para que exclusivamente trabajara en su casa como Chef. No puedo señor gobernador. Pero por qué no. Mi esposa trabaja aquí y no la puedo dejar sola. En qué trabaja tu señora. Es maestra de Kínder. Mira, tú te vienes conmigo y a los días tu señora estará trabajando en La Paz.

Y sí, ciertamente, la maestra fue comisionada como jefa de sector de educación preescolar. Yo lo supe porque me lo comentaron desde aquella comunidad. Hasta en la tele y prensa salió cuando Jiménez Márquez le entregaba el nombramiento, sin que la docente tuviera el perfil para tal encomienda. Con su nombramiento pisotearon los derechos de varias maestras e hicieron añicos la confianza que se podía tener al gobernante.

Y lo increíble: no hubo una sola voz del magisterio que denunciara tal arbitrariedad del gobernador. Y todo ¡porque su esposo es muy bueno para hacer comida! Y hay maestros con mil merecimientos para acceder a más horas y mejores puestos, ¡pero no tienen la suerte de que el gobernador deguste alguna comida de alguno de sus familiares! ¿Una caguamada?

Y recuerdo el episodio porque es hasta bufonesco que sucedan este tipo de arbitrariedades y corrupción. Y es impactante porque la voz aguerrida de los docentes ya se escondió. Y es hasta doloroso que el gobernador pisotea de esa manera la dignidad ciudadana.

Por eso y mucho más la ciudadanía ha perdido la confianza en sus autoridades: sistemas, convenios, leyes, instituciones, se han creado “para luchar contra la corrupción e impunidad; mil tratados para “acorralar la rendición de cuentas.” Recientemente se creó una estructura más: el Sistema Estatal Anticorrupción. Maritza Muñoz, ahora diputada y ayer Contralora en el gobierno de Alberto Covarrubias, no se cansó de repetir en la tele que el tiempo se agotaba y que tenían un plazo de sesenta días para nombrar la Comisión que nombraría al Comité de Participación Ciudadana formado por cinco integrantes.

Los diputados han sido hasta hoy tan irresponsables que después de más de 130 días de que por ley estaban obligados a dar cuerpo al Sistema Anticorrupción, no lo han hecho: no han nombrado la comisión que nombrará al comité de participación ciudadana y, obviamente, no han nombrado a los cinco integrantes del comité ¡Y mucho menos al fiscal anticorrupción! Y el pueblo callado…Y el gobernador cada rato se refiere al sistema estatal anticorrupción como si fuera ya un ente al que puede acudir la población. Mi correo: raudel_tartaro@hotmail.com

PASEMOS EL RUBICÓN: Y ante tanta actitud valemadrista de las autoridades, y ante tanta corrupción e impunidad en el subsistema de los Cecytes de la entidad, me vi obligado a recurrir a la personalidad oficial de la maestra Sonia Murillo, Contralora General, y el 31 de agosto del año que corre presenté ante la contraloría denuncia formal contra los maestros Jaime Fortunato Cota Gastélum, funcionario jubilado que sigue trabajando en el Cecyte Once de El Centenario como maestro de base, con categoría 4, y contra el maestro Enrique Acosta Cázares, que en las mismas circunstancias trabaja con 40 horas, categoría 4, en el Cecyte de Camino Real.

Informé a la maestra Sonia “que ya no quería denunciar más la corrupción gobernante, que ya me había enfadado, y que por eso recurría a esa instancia, que no la quería involucrar ante tanta corrupción, impunidad y favoritismos de un subsistema mangoneado por un sindicalismo rapaz y corrupto.”

Pensé que en un tiempo prudente (unos cinco días) los maestros señalados serían retirados de sus encargos. Presenté la denuncia el jueves 31de agosto y hasta ahorita (14 de septiembre) ni un dedo se ha movido y los maestros siguen como docentes ( empleados del estado ) a pesar que hace como dos años se jubilaron del Issste COMO EMPLEADOS DEL ESTADO. Cobran su pensión mensual como jubilados, y el sueldo que ilegalmente reciben del gobierno estatal.

Pasando estas “fiestas patrias y de jolgorios de independencia” presentaré un desplegado público denunciando tal irregularidad en los dos Cecytes, y la corrupción y privilegios en horas y puestos de todo el subsistema de educación media superior del estado, y la corrupción sindical solapada por las direcciones generales.

Enviaré copia a: Cámara de diputados, Auditoría Superior del Estado, Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, Consejo de la Judicatura, Comisionado Presidente del Instituto Estatal de Transparencia y al Tribunal Superior del Estado.

Si las autoridades estatales no responden enviaré mi denuncia a la Auditoría Superior de la Federación y al Sistema Nacional Anticorrupción para que auditen los doce años en que el sindicato del Cecyte ha recibido del gobierno estatal las cuotas sindicales que puntualmente descuentan a los trabajdores sindicalizados y que, puntualmente recibió por nueve años Enrique Acosta Cázares, y el actual dirigente que ha recibido los dineros de las cuotas por casi cuatro años.

El desplegado irá dirigido a la opinión pública, al gobernador, a contraloría, la dirección general del Cecyte y demás involucrados. Alea Jacta Est.- 14-09-17.- Miembro de ESAC.-